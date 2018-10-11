Работы по проекту БКД в Новосибирской области будут завершены в октябре

Новосибирск, , 12:32 — REGNUM На дорогах Новосибирской области завершаются запланированные на 2018 год работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолия Костылевского, по оперативным данным в настоящее время общее выполнение работ по проекту составляет 2,3 млрд рублей — это более 96% от общего объёма средств, предусмотренных на текущий год, все объекты приоритетного проекта планируется завершить в намеченные сроки.

«В настоящее время работы завершены и проведены рабочие комиссии на 42 из 54 объектов приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». По результатам проведения рабочих комиссий принято в эксплуатацию 22 объекта. На 12 объектах работы ещё не завершены, на 20 объектах выполняются мероприятия по устранению замечаний, выявленных по итогам проведения рабочих комиссий. Это означает, что объекты практически готовы, на них устраняются выявленные недочёты, в ближайшее время эти объекты будут готовы к приёмке», — сказал Костылевский, подчеркнув, что завершение работ на всех оставшихся не переходящих объектах запланировано не позднее 1 ноября 2018 года.

Так, к сегодняшнему дню, 11 октября, уже проведены или ведутся работы на всех без исключения объектах, предусмотренных на этот год по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Также проведены работы на всех запланированных 19 аварийно-опасных участках, часть из них уже принята, а часть готовится к сдаче в эксплуатацию.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить контроль за качеством работ. Региональный Минтранс в постоянном режиме проводит проверки на всех объектах приоритетного проекта.

Отметим, что в Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланированы на 54 объектах на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети Бердска, Искитима, Новосибирска, Оби, р.п. Кольцово. В нормативное состояние будет приведено 100,7 км дорог.