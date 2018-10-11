Госдума уточняет льготы по НДС для резидентов ТОР во Владивостоке

Москва, , 12:27 — REGNUM Правительственный законопроект, уточняющий правила нулевого налогообложения резидентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС). Как напомнил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Илья Трунин, сегодня на территории опережающего социально-экономического развития и на территории свободного порта Владивосток применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны для реализации товаров. При этом Налоговый кодекс устанавливает, что подобные операции не облагаются НДС, однако резиденты ТОР столкнулись с проблемами.

«На практике по ходу администрирования резиденты ТОР столкнулись с тем, что Налоговым кодексом не установлен перечень документов, необходимых для применения нулевой ставки», — отметил Трунин.

В связи с этим, правительство предлагает прописать в законе полный список необходимых документов, а также отдельно прописать, что резиденты ТОВ во Владивостоке относятся к категории граждан, которые могут не уплачивать НДС за размещение товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.