Банкам Казахстана выделят деньги из активов пенсионного фонда

Астана, , 12:30 — REGNUM Национальный банк Казахстана планирует выделить банкам второго уровня 300 млрд тенге ($813 млн) за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает 11 октября издание Zakon. kz со ссылкой на министра финансов республики Алихана Смаилова.

По его словам, средства будут направлены банкам на возвратной основе по рыночным ставкам. Деньги планируется направить в экономику на реализацию приоритетных проектов.

Смаилов отметил, что за счет реализации приоритетных проектов вырастут активы пенсионного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что активы ЕНПФ переданы внешним управляющим компаниям. Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил выделить банкам 600 млрд тенге ($1,6 млрд) долгосрочной ликвидности.

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