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Тамбовщина будет сотрудничать с Российской гильдией пекарей и кондитеров

Экономика

Договоренности закрепили на выставке «Золотая осень — 2018»

Тамбов, 11 октября 2018, 12:21 — REGNUM  Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в рамках работы XX агропромышленной выставки «Золотая осень — 2018» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на развитие малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области в сфере хлебопекарного, кондитерского и мукомольного производства.

В рамках соглашения Российская гильдия пекарей и кондитеров будет поддерживать и продвигать бренды региона на российский рынок.

Российская гильдия пекарей и кондитеров учреждена в марте 1997 года. Сообщество создано в целях защиты профессиональных и экономических интересов предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего хлебопечения и кондитерского производства. Членами РОСПиК являются региональные гильдии, предприятия и предприниматели ЦФО и других федеральных округов РФ.

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