Аптечная сеть CVS получила одобрение минюста США на покупку Aetna

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Оператор крупной аптечной сети CVS Health Corp. намерен купить одну из старейших компаний на рынке медицинского страхования в Соединённых Штатах — Aetna. Сделка, сумма которой составит $69 млрд, предварительно одобрена министерством юстиции США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Одним из условий сделки является продажа подразделения Aetna, которое занимается предоставлением рецептурных препаратов в рамках программы медицинского страхования Medicare. Это необходимо для поддержания конкуренции.

«Требуемая продажа позволит создать интегрированную фармацевтическую компанию, которая имеет потенциал для получения преимуществ за счёт улучшения качества и снижения затрат на медицинские услуги, которые могут получить американские потребители», — пояснил помощник генерального прокурора Макан Делраим из антимонопольного комитета департамента юстиции.

Отмечается, что соглашение может изменить систему здравоохранения и порядок получения гражданами США базовых медицинских услуг.

Напомним, CVS — крупнейшая розничная аптечная сеть в США, а Aetna — третья по величине медицинская страховая компания страны.

Ранее сообщалось, что условия слияния CVS и Aetna согласовали ещё в декабре 2017 года. По условиям сделки ритейлер приобретет все акции страховой компании, оплатив их наличными и собственными акциями. Общая сумма сделки составит $69 млрд.