УФАС Дагестана: В дороговизне билетов виновны четыре авиакомпании

Махачкала, , 12:16 — REGNUM Четырём авиакомпаниям вынесено предупреждение за нарушение антимонопольного законодательства о защите конкуренции. В список нарушителей попали авиакомпании «Россия», «Победа», «ЮТэйр» и «НордСтар», сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы.

Компаниям принадлежит до 90,5% совокупной доли на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров на маршруте «Махачкала — Москва — Махачкала». Антимонопольщики установили, что цены на авиабилеты для пассажиров, получающих услугу одного и того же объема, различаются не в зависимости от затрат перевозчика, а от времени покупки билета и определения класса тарифа по таблице бронирования.

Согласно предупреждению антимонопольного органа, авиакомпании должны прекратить устанавливать и применять необоснованные тарифы экономического класса на пассажирские перевозки.

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Напомним, что авиакомпания «Победа» и прежде становилась объектом проверок со стороны антимонопольного ведомства. Как сообщало ранее ИА REGNUM, компания подозревалась в предоставлении недостоверной информации о ценах и тарифах на авиаперевозки по маршруту «Махачкала — Москва — Махачкала». Действия перевозчика были квалифицированы как «недобросовестная конкуренция путем введение в заблуждение».

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