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Доходы от въездного туризма в России планируется увеличить в 1,7 раза

Экономика

Объем экспорта услуг категории «поездки» планируется увеличить до $15,5 млрд

Москва, 11 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Правительство РФ утвердило основные направления развития внутреннего и въездного туризма, улучшения инфраструктуры и повышения качества туристских услуг. До 2024 года доходы от въездного туризма планируется увеличить почти в два раза. Планируется снизить барьеры, затрудняющие развитие внутреннего и въездного туризма, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

В частности, планируется упростить визовый режим, что позволит увеличить количество посетивших Россию иностранных туристов. Объем экспорта услуг категории «поездки» планируется увеличить до $15,5 млрд, то есть в 1,73 раза относительно 2017 года. Кроме того, важен грамотный расход и распределение выделенных средств с прозрачной отчетностью.

План по развитию внутреннего туризма, по мнению туроператоров, должен отличаться от въездного. Наиболее эффективным, на примере Казани, было бы принятие собственного плана развития у каждого региона России, а также реклама российского турпродукта среди населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в России была утверждена концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 гг. Цель программы — увеличение вклада отрасли туризма в ВВП России более чем на 70%. На эти цели будет направлено 320 млн рублей.

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Туризм
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