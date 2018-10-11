Псковские власти: тариф на капремонт меньше необходимого в 6 раз

Псков, , 12:14 — REGNUM Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области на 2019 год предлагается повысить на суммы от 31 до 36 копеек за кв метр общей площади. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, проект постановления о повышении взносов направлен в региональный парламент администрацией области.

Для жителей домов без лифта ежемесячный взнос на капремонт предлагается установить в размере 6,81 рубля за квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме (в 2018 году — 6,50 рубля). Для жителей многоэтажек с лифтами размер взноса предлагается повысить на 36 копеек — с 7,58 до 7,94 рубля за квадратный метр общей площади.

В пояснительной записке к документу отмечается, что экономически обоснованный тариф — для покрытия реальных финансовых потребностей на выполнение капитального ремонта регионального жилого фонда — должен быть примерно в шесть раз выше предложенного: 37,61 рубля для домов без лифта и 41,12 рубля для домов с лифтами.

Также в документе указаны суммы потребности средств областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов региона. Всего по Псковской области это более 41,1 млн рублей, из которых Пскову необходимо 16,3 млн рублей, Великим Лукам — 7,8 млн рублей.