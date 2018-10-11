Суд Алма-Аты изъял у АО «Казтелерадио» монопольный доход на сумму $436 тыс

Астана, , 12:09 — REGNUM Специализированный межрайонный административный суд Алма-Аты оштрафовал оператора в области телерадиовещания АО «Казтелерадио» на сумму 11,6 млн тенге ($31,42 тыс.) с конфискацией монопольного дохода в 160,9 млн тенге ($436 тыс.), сообщили 11 октября в пресс-службе комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана.

По данным суда, АО «Казтелерадио» повысило стоимость услуг по хранению оборудования потребителей на несколько сотен процентов. В частности, с 1 января 2017 года стоимость данной услуги для сотового оператора АО «Кселл» повысилась на 564,7%. Для АО Kaztranscom стоимость услуги хранения земной станции спутниковой связи выросла на 1348,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре суд оштрафовал оператора кабельного телевиденья АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (Alma TV) на 4,136 млн тенге ($11,2 тыс.).

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