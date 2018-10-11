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Минстрой ожидает снижение ставки по ипотеке до 7,9%

Экономика

К 2024 году

Москва, 11 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизится до 7,9% годовых. Это произойдет к 2024 году, говорится в подготовленном Минстроем паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда».

По прогнозу ведомства, средняя ипотечная ставка будет снижаться поступательно с 8,9% в 2019 году до 7,9% в 2024 году. Так произойдет в случае устойчивого роста реальных доходов населения и годовой инфляции не выше 4%.

Минстрой ожидает выдачи в 2024 году почти 1,1 млн ипотечных кредитов на первичном рынке жилья. Отмечается также, что к 2023 году отечественный рынок ипотеки полностью перейдет в электронный формат.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась в России до 9,42%. В июне президент РФ Владимир Путин назвал ориентиром среднюю ипотечную ставку на уровне 8%, при этом стремиться нужно к 7%.

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Ипотечное кредитование
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