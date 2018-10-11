Госдума уравнивает госпошлину за досудебные споры по тарифам

Москва, , 11:57 — REGNUM Правительственный законопроект, уравнивающий ставку госпошлины за досудебные споры по тарифам на услуги естественных монополий, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Согласно действующим нормам, за рассмотрение досудебных споров по вопросу установки тарифов на услуги естественных монополий уплачивается госпошлина в размере 160 тыс. рублей. В то же время, если решение нужно принимать по досудебному спору, который возник между потребителями и региональными представителями власти, то размер пошлины составляет 80 тыс. рублей.

При этом ход рассмотрения и принятия решения в досудебном порядке в обоих случаях проходит практически по одинаковым правилам и процедурам. Таким образом, по данным правительства, если говорить о трудозатратах, то они идентичны, а размер госпошлин — разный.

В связи с этим правительство предлагают унифицировать уровень госпошлин на «среднем» уровне — единая пошлина в обоих случаях должна составлять 120 тыс. рублей.