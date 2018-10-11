Минфин Индонезии: «Восточная Азия останется центром глобального роста»

Джакарта, , 12:01 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что регион Восточной Азии останется центром глобального роста, сообщает Antaranews.

«Восточная Азия развивается в два раза быстрее, чем другие азиатские регионы, и в три раза быстрее чем Латинская Америка и Юго-Восточная Азия», — отметила министр в своем выступлении на семинаре «Восточная Азия: адаптация к новым реалиям» в рамках ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка на индонезийском острове Бали.

В докладе, опубликованном Всемирным банком, было заявлено, что успех Восточной Азии и переход от низкого дохода к среднему повлиял, в частности, на рост Китая, страны с самым высоким паритетом покупательной способности в мире. Китай вносит 12,8% от общего объема мирового экспорта и 10,2% от общего объема мирового импорта.

«Регион Восточной Азии продемонстрировал свою устойчивость в условиях мирового финансового кризиса в 2008—2009 годах», — подчеркнула Сри Мульяни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что глобальная экономика недостаточно сильна.

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