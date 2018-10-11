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Биржевые индексы США резко упали на торгах 10 октября

Экономика

Инвесторы могли вывести средства с торговых площадок из-за повышения доходности облигаций американского казначейства, а также в связи с развитием торговой войны с Китаем

Вашингтон, 11 октября 2018, 11:51 — REGNUM  Зафиксированное по итогам среды, 10 октября падение основных биржевых индексов США может быть связано с повышением доходности гособлигаций Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что сильнее всего (на 4,44%) упал индекс высокотехнологичной биржи Nasdaq 100. Падение общего индекса Nasdaq составило 4,08%. Также сообщается, что индекс Dow Jones показал снижение на 3,15%. Сообщается, что инвесторы могли вывести средства с торговых площадок из-за повышения доходности облигаций американского казначейства, а также в связи с развитием торговой войны с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок Китая открыл торги 11 октября самым сильным снижением за последние месяцы. Гонконгский индекс Hang Seng сразу потерял 3,73.

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