Госдума совершенствует правила ипотечного кредитования

Москва, , 11:49 — REGNUM Правительственный законопроект, позволяющий включать права требований, обеспеченных залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Как отмечают в правительстве, нововведение будет способствовать развитию кредитования новостроек, что в свою очередь снизит процентные ставки по ипотеке. Так, сегодня права требования по кредитам и займам, обеспеченные залогом прав по договорам долевого участия, нельзя включить в ипотечное покрытие облигаций. Однако доля ипотечных кредитов для покупки новостроек, которые не могут быть секьюритизированы до конца постройки, достигает уже практически половины всех ипотечных кредитов — их доля составляет 40%. Кроме того, просрочки по таким кредитам возникают в 4 раза реже.

Правительство отмечает, что в случае принятия закона, доля требования, обеспеченных залогом, не должна быть выше 40% от всего размера ипотеки, а отношение долга по кредиту к денежной оценке прав требования дольщика не должна быть выше 80%. Помимо этого, правительство также предлагает запретить залогодателю менять предмет залога или передавать права по нему.