Правительство РФ призвали отказаться от поддержки «глобальных спекулянтов»

Москва, , 11:55 — REGNUM Россия обладает большим потенциалом развития, но она очень недоинвестирована, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Всемирного банка Джима Кима, спрогнозировавшего ухудшение ситуации в мировой торговле, и рассуждая о том, как к этому кризису должна подготовиться Россия.

«Россия — уникальное государство, потому что это страна, которая обладает большим потенциалом развития, а с другой стороны, она очень недоинвестирована, — констатировал Делягин. — Если мы начнём сейчас развивать Россию, то просто за счёт рынка инфраструктурных проектов, которые нам необходимы, чтобы выйти на уровень хотя бы Норвегии (по инфраструктурной обеспеченности), то мы 10 лет можем вообще ни о чём не думать. Но для этого нужно, чтобы руководство РФ осуществляло социально-экономическую политику в интересах РФ, а не глобальных спекулянтов. Для этого должно произойти очень серьёзное и очень глубокое политическое изменение, предпосылок которого я пока не вижу. Те политические схемы, которые у нас сейчас организуются, они наоборот направлены на то, чтобы упрочить власть либералов и расширить её с социально-экономической сферы на все сферы вообще — как это было в 1990-е годы».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, экономика РФ находится в таком кризисе, что даже рост цен на нефть ей уже не помогает. Об этом он сказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что российская экономика стала меньше зависеть от цен на нефть, санкций и импорта технологий.

По мнению Кагарлицкого, механизм, созданный правительством РФ работает так, что все ресурсы, которые добываются российской экономикой, не вкладываются в воспроизводство и развитие, а так или иначе выводятся из экономической деятельности.

«Это такой самоподдерживающийся механизм деградации и разрушения, который действительно не зависит от внешних факторов. Мы идём катастрофическим путём, и внутренние факторы настолько разрушительно сильны, что по большому счету санкции мало что могут к этому добавить», — сказал Кагарлицкий.

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