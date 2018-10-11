Мировую экономику ждёт глобальная депрессия – Михаил Делягин

Москва, , 11:53 — REGNUM То, что в настоящее время происходит в мировой экономике, это начало очень длительного процесса распада глобального рынка на макрорегионы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Всемирного банка Джима Кима, призвавшего страны готовиться к ухудшению ситуации в мировой торговле.

«Происходящее — это не какой-то пароксизм, это начало очень длительного и серьёзного процесса, — сказал Делягин. — Точнее, не начало, а продолжение распада глобальных рынков на макрорегионы. Все забывают, что этот процесс начал не [президент США Дональд] Трамп, а [экс-президент США Барак] Обама. Когда Обама провозгласил Трансатлантическое партнёрство, что это было? Это было вырезание из мирового рынка стран БРИКС и некоторых других стран, которые не представляют первоочередного интереса для США».

Иными словами, по мнению Делягина, уже Обама предполагал обеспечить распад глобального рынка.

«У него не получилось, потому что мощности американской экономики оказалось недостаточно, — констатировал экономист. — Но сейчас Трамп делает то же самое, только в меньших на самом деле масштабах. Более хаотично».

Немаловажная деталь — наряду с остальными глобальными рынками распадётся и рынок информационный.

«Лет пять назад я говорил, что, конечно же, глобальный информационный рынок сохранится, — отметил Делягин. — Но когда мы жалуемся на цензуру в выдаче новостей даже российского Google, когда мы страдаем от непредсказуемой цензуры в Facebook, с точки зрения физического лица это ограничение свободы выражения и цензура, а с точки зрения рынка это разделение глобального рынка информации».

Кроме того, Делягин призвал не рассчитывать на то, что процессы, происходящие сейчас в мировой экономике, связаны исключительно с действиями Дональда Трампа, и через какое-то время всё нормализуется.

«Не нормализуется, — сказал экономист. — Это начало большого процесса. Да, сейчас торговые войны могут даже ослабнуть, потому что американцы не знают, что делать с КНР дальше. Но этот процесс будет идти неравномерно и нарастать. И кончится всё срывом в глобальную депрессию, которая будет хуже той, которая была в 20−30-е годы XX века. Вопрос в сроках. В ближайшие годы срыва не произойдёт, потому что запас прочности в мире очень большой. А всё остальное зависит от того, как будут развиваться события».

Напомним, как стало известно 11 октября, на брифинге, организованном в рамках встречи МВФ и ВБ, глава Всемирного банка Джим Ким заявил, что торговые ограничения замедлят рост глобальной экономики, и государствам нужно призадуматься о том, как действовать в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

«Мы должны сейчас подумать, что им делать сейчас, чтобы подготовиться к ухудшению ситуации в торговле. Мы работаем со всеми странами, чтобы подготовиться к возможному ухудшению положения», — сказал Ким, рассуждая об эскалации торговой войны между Америкой и КНР.