Три региона Поволжья «делят» застройщика: банкротство за счёт бюджета

Чебоксары, , 11:40 — REGNUM Длящийся третий год спор с требованием признать банкротом строительную компанию, которая успела «отметиться» в нескольких регионах Приволжского федерального округа, завершён. Арбитражный суд Чувашии ввёл в отношении ООО «СтройИнвест» первый этап процедуры банкротства — наблюдение. Иск был подан комитетом по управлению муниципальным имуществом Кстовского муниципального района Нижегородской области, который и взял на себя обязательства по финансированию процедуры. Решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ещё 11 июля 2016 года комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского района обратился с иском о банкротстве ООО в Арбитражный суд Марий Эл, так как на тот момент компания была зарегистрирована в городе Козьмодемьянске. В деле были применены правила о банкротстве застройщиков, а само дело передали по месту нахождения большинства участников строительства — в Чувашию. На тот момент компания занималась строительством многоквартирного жилого дома переменной этажности на улице Восточная в Новочебоксарске, для чего в аренду ей был выделен участок площадью 0,6412 га сроком до 11 февраля 2018 года.

Отношения Кстовской администрации и застройщика начались в 2014 году, когда между сторонами по результатам аукциона был заключен договор аренды земельного участка площадью 138 470 кв. м, расположенного в городе Кстово и выделенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Долг, который в качестве основания для банкротного иска предъявил комитет, — это задолженность по оплате права на заключение договора аренды этого участка в сумме 105 301 856 рублей 58 копеек. Примечательно, что споры между комитетом и застройщиком, касающиеся этого участка, идут уже третий год, и очередное заседание назначено на 17 октября 2018 года. А тем временем отдельным иском в отношении ООО ввели первый этап банкротной процедуры.

Слушания по рассмотрению обоснованности банкротных претензий несколько лет откладывались по разным причинам. 30 мая 2018 года в дело привлекли министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии как уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов.

17 сентября 2018 года комитет уточнил свой иск, попросив признать компанию банкротом и ввести в отношении неё процедуру конкурсного производства, но суд ограничился наблюдением.

«Также от комитета по управлению муниципальным имуществом Кстовского муниципального района в суд поступило заявление, которым комитет сообщил, что для финансирования процедуры конкурсного производства ООО «СтройИнвест» за счет средств заявителя на основании решения Земского собрания Кстовского муниципального района Нижегородской области от 05.06.2018 года № 19 «О внесении изменений в решение Земского собрания Кстовского муниципального района «О бюджете Кстовского муниципального района на 2018 год» расходы на финансирование процедуры банкротства ООО «СтройИнвест» предусмотрены для заявителя в составе расходов бюджета района», — отмечалось в материалах дела.

До 28 февраля 2019 года компания «СтройИнвест» будет находиться под наблюдением. Временным управляющим назначен Игорь Смольянинов, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 28 июня 2010 года, юридический адрес — Новочебоксарск, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, управляющий с марта 2015 года — Татьяна Сазонова. Владельцы — Ксения Сазонова и Сергей Дмитричев. Оба соучредителя также выступает совладельцами ООО «СК «Строй Инвест» и ООО «СК «Премьер», где Татьяна Сазонова выступает руководителем. У Сергея Дмитричева помимо этого во владении — ООО «Строительно-монтажное управление №18», созданное в феврале 2017 года.