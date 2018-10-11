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В Жуковском начали испытания модели тяжелого экраноплана

Экономика

Самолет сможет перемещать до 500 тонн грузов на высоте от 3 метров

Жуковский, Московская область, 11 октября 2018, 11:22 — REGNUM  Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского приступили к испытаниям перспективного экраноплана — транспортного самолета, предназначенного для межконтинентальной транспортировки большого объема грузов на высоте 3−12 м от воды, льда или земли, сообщает 11 октября пресс-служба предприятия.

На первом этапе исследователи изучают аэродинамические характеристики модели на «внеэкранных» режимах — в движении самолета на больших высотах вдали от поверхности воды. Определяется эффективность органов управления и влияние основных элементов модели на его характеристики. Полученные результаты будут использованы для дальнейшего усовершенствования аэродинамической компоновки.

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В ближайшем будущем ученые института планируют испытать модель в присутствии экрана, имитирующего земную поверхность, а затем провести визуализацию обтекания поверхности модели самолета.

Тяжелый транспортный самолет интегральной схемы предназначен для межконтинентальной транспортировки (до 6 тыс. км) большого объема грузов (до 500 т), в том числе в стандартных контейнерах. Планируется, что экраноплан будет эксплуатироваться на существующих взлетно-посадочных полосах. Большую часть времени такой аппарат летит на высоте 3−12 м от воды, льда или земли — эти поверхности создают экранный эффект, за счет которого происходит существенный рост аэродинамического качества. В результате увеличивается дальность полета и снижается расход топлива.

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Авиастроение
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