Оренбургская таможня выявила валютную аферу почти на 38 млн рублей

Оренбург, , 11:19 — REGNUM Оренбургская таможня выявила валютные махинации на 37,9 млн рублей. Российская фирма, которая работала на цветочном рынке, заявила о своей ликвидации, но не истребовала деньги за неисполненную часть международных контрактов, сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Оренбургской таможни Ирина Старостина.

Договоры были заключены в 2016—2017 годах с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе. Иностранным контрагентам фирма перечислила более 900 тысяч долларов. Однако, по данным таможни, объем поставок товаров был существенно ниже стоимости заключенных контрактов.

В 2017 году российская компания подала документы о самоликвидации. Но до закрытия фирма должна была принять меры по возврату в Россию валюты в сумме около 38 млн рублей. По фактам нарушения валютного законодательства возбуждено два уголовных дела.