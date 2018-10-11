Ростовский «Платов» нарастил пассажиропоток почти на четверть

Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM Международный аэропорт Ростова-на-Дону с начала 2018 года нарастил объём пассажирских перевозок на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, «Платов» в период с января по сентябрь на внутрироссийских и международных рейсах обслужил 2 млн 475 тыс. пассажиров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, количество самолёто-вылетов выросло на 24,8% и составило 11 тыс. 119 операций.

В пятёрку самых популярных внутренних направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург и Сочи. Из международных направлений особой популярностью пользовались Анталья, Тбилиси, Стамбул, Дубай и Ереван.

«За отчетный период основной пассажиропоток аэропорта «Платов» генерировали семь перевозчиков: «Победа», «Аэрофлот — Российские авиалинии», «Россия», «Азимут», «S7 Airlines», «Ютэйр» и «Уральские авиалинии». При этом базовый перевозчик аэропорта Платов — авиакомпания «Азимут» с начала года запустил 12 новых авиамаршрутов», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что международный аэропорт «Платов» был открыт в декабре 2017 года в станице Грушевской Аксайского района - в 30 километрах от областного центра. Объект стал первой в истории современной России воздушной гаванью, возведенной с нуля. Строительство аэрогавани продолжалось около трёх лет.

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