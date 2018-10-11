В Волгограде хотят открыть заводы по переработке кукурузы и подсолнечника

Волгоград, , 11:04 — REGNUM В Волгоградской области планируют открыть заводы по переработке кукурузы и подсолнечника. Об этом 10 октября на выставке «Золотая осень — 2018» в Москве сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, открытие предприятий произойдет в 2018—2019 годах. Так, в Новоаннинском районе должна появиться производственная площадка Cargill, на которой будет перерабатываться подсолнечник. Панируется, что совместно с Урюпинским МЭЗ она позволит обеспечить переработку 100% культуры, выращиваемой в регионе.

«Высокими темпами реализуется проект «Нью Био», который позволит практически 50% выращенного в регионе зерна кукурузы перерабатывать на нашем предприятии, а продукцию в значительной части направлять на экспорт», — сказал Андрей Бочаров.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас Волгоградская область экспортирует зерновые и зернобобовые культуры в Иран, Турцию, Азербайджан, Армению, Египет, Грузию, Казахстан, Белоруссию и Туркмению. Сейчас объем отгруженного зерна составляет около 1,5 млн тонн. По сравнению с 2014 годом, это количество увеличилось в 2,7 раза. В регионе надеются, что к 2024 году объем отгруженного зерна составит 2,75 млн тонн.