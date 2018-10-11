Тамбовская область наращивает объем экспорта сельхозпродукции

Тамбов, , 11:01 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает сельское хозяйство локомотивом развития региона. В агропромышленном комплексе Тамбовщина сегодня достигла самых высоких показателей за всю историю области. Главным вектором развития регионального АПК губернатор обозначил наращивание экспортного потенциала, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму около 100 млн долларов США. В первом полугодии текущего года экспорт продовольственных товаров и сырья вырос в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года. В основном, спросом за пределами страны пользуются тамбовские злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности и крахмалы, жиры и масла животного или растительного происхождения, алкоголь и безалкогольные напитки и уксус, сахар и кондитерские изделия, мясо и пищевые мясные субпродукты. Перспективными направлениями для дальнейшего развития отрасли и экономики региона в целом считаются экспорт подсолнечного масла и отходов производства масложировой промышленности, экологически чистых продуктов питания (брендированные плодоовощные консервы), кондитерских изделий, а также мяса птицы (бройлер, индейка). Кроме того, рост производства сои на территории области создает предпосылки для ее переработки в соевое масло — продукта, который востребован на внешних рынках. Так, экспорт соевого масла в России с 2013 года увеличился в 2,7 раза.

В рамках исполнения указа президента о стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года в регионе началась реализация нового проекта, цель которого увеличить объем экспорта продукции АПК до 252 млн. долларов США к концу 2024 года. Достичь этого позволит создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли.

В регионе реализуется проект по глубокой переработке зерна, строятся новые животноводческие комплексы, модернизируются предприятия сахарной отрасли. В числе перспективных направлений также обозначен экспорт соевого масла, брендированных экологически чистых продуктов и кондитерских изделий.