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Гендиректор «МегаФона» принял решение покинуть компанию

Экономика

Его место займёт Геворк Вермишян, который в 2017 году был назначен исполнительным директором компании

Москва, 11 октября 2018, 11:00 — REGNUM  Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков принял решение о покинуть компанию до истечения контракта. Об этом сообщили в пресс-службе сотового оператора.

«Это кадровое решение — логичный шаг в рамках реализации цифровой стратегии, которое обеспечит непрерывное развитие компании и преемственность в руководстве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что место Солдатенкова займёт Геворк Вермишян, который в 2017 году был назначен исполнительным директором компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель USM Holdings миллиардер Алишер Усманов заявил, что компания «МегаФон» не может обеспечивать инвесторов дивидендами, поэтому выкупила у них свои акции.

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