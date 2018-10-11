«МРСК Северо-Запада» получило нового гендиректора взамен арестованного

Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочернее предприятие ПАО «Россети») избрал нового гендиректора сетевой компании. Им стал Артем Пидник, который до этого возглавлял группу компаний «Севкабель» (Санкт-Петербург).

Напомним, прежний гендиректор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин с 15 мая 2018 года находится под стражей по обвинению в коммерческом подкупе группой лиц по предварительному сговору на общую сумму более 13 млн рублей. Позже Летягина обвинили еще и в получении крупной взятки. Контракт с Летягиным, который возглавлял компанию с февраля 2014 года, был досрочно прекращен по инициативе работодателя.

Как заявил генеральный директор головной компании «Россети» Павел Ливинский, Артем Пидник на предыдущем месте работы доказал, что может решать серьезные задачи, а его приход на должность главы северо-западного подразделения компании «Россети» «усилит нашу управленческую команду».

Артем Пидник окончил СПбГУ в 2005 году по специальности «юриспруденция». Также прошел обучение по направлениям: «Управление организацией», «Управление проектами» «Управление маркетингом», «Финансовый менеджмент». Имеет квалификацию «Мастер делового администрирования» (MBA).

Работал заместителем гендиректора ЗАО «СМУ-10 Метростроя», директором по экономике и финансам в ООО «Балтийский завод — судостроение». В ГК «Севкабель» за три года не только вывел холдинг из предкризисного состояния, но и добился рентабельных показателей.

«Перед МРСК Северо-Запада, как и перед другими дочерними структурами «Россетей», стоит важная задача модернизации электросетевого комплекса на основе цифровых решений», — отметил новый гендиректор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник.

Справка

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (МРСК) осуществляет свою деятельность на территории семи субъектов Федерации в Северо-Западном регионе: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область. МРСК Северо-Запада действует как единая операционная компания, в ее состав входят семь филиалов — «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго». Численность персонала компании составляет 15 тысяч человек.

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