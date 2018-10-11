Власти Украины поднимут цены на газ еще до конца 2018 года — эксперты

Киев, , 10:55 — REGNUM Украинские эксперты в сфере энергетики прогнозируют, что правительство Украины поднимет цены на газ до конца 2018 года.

В частности, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский прогнозирует, что в этом годуцены на газ для населения возрастут на 23%.

«Но, в общем, вопрос повышения цены на газ уже полностью согласован. После повышения на 23% в текущем году, а это нужно сделать до предоставления новой программы, следующее повышение до уровня 80% импортного паритета нужно ввести уже с 1 мая 2019 года, а на 1 января 2020 года цена должна сравняться с импортной», — написал Землянский.

При этом эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич призвал отправить премьер-министра Владимира Гройсмана «в политический колумбарий».

«А так пел про улучшение, так за народ шумерский переживал. После повышения на 23% в текущем году, следующее повышение до уровня 80% импортного паритета нужно ввести уже с 1 мая 2019 года», — отметил Марунич.

Ранее издание «Украинские Новости» со ссылкой на источникисообщило, что Киев принял политическое решение как можно быстрее выйти на подписание с МВФ новой программы Stаnd-by.

«Программу планируется подписать в октябре — есть такое политическое решение. Идеально было бы до 18 октября, но вряд ли уже успеем», — сказал агентству источник, знакомый с ходом переговоров.

Как сообщалось, в сентябре правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, обязательных для получения нового кредита, в частности реорганизовать государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019 год, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.