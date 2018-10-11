«Ничего нового»: о создании в регионах «бюджетов развития»

Барнаул, , 10:57 — REGNUM В предложении комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления о создании в регионах «бюджетов развития» (по аналогии с резервными и дорожными фондами) нет ничего нового, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможность включения в Бюджетный кодекс необходимость создания неких «бюджетов развития», где, как ожидается, будут указаны доходы и расходы на инвестиционные и капитальные проекты, соответствующие стратегиям развития регионов, он, в частности, отметил:

«По существу в данном предложении ничего нового нет. Так как с советских времен всегда был бюджет и отдельно к бюджету прилагалась программа госкапвложений. Она всегда была составной частью бюджета. Отдельно в бюджете были строки по так называемой поддержке промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса.

Поэтому термин «бюджет развития», на мой взгляд, это просто некоторый политический термин. Но его содержание станет понятным после того, как внесут изменения в бюджетную классификацию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение создать отдельные «бюджеты развития» для финансирования инвестиций по аналогии с резервными и дорожными фондами содержится в отзыве комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления по проекту федерального бюджета на 2019−2021 годы. Но конкретных доходов, за счет которых должны формироваться «бюджеты развития» регионов, депутаты не приводят, они лишь призывают к экономии и сокращению трат.

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