Дмитрий Медведев похвалил тамбовскую продукцию на «Золотой осени -2018»

Тамбов, , 10:47 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в день открытия Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» посетил тамбовскую экспозицию и высоко оценил качество представленной продукции, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин представил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву тамбовскую продукцию в день открытия Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018».

Визитной карточкой Тамбовщины стала инновационная продукция здорового питания, в том числе и новый экобренд региона «101 витамин». Тамбовский губернатор рассказал премьер-министру об уникальных качествах продуктов питания из Мичуринска.

«Практически все готовится. Вот посмотрите: пророщенные зерна, что может быть лучше? — сказал Александр Никитин. — Без сахара, натуральные компоненты, натуральная концентрация».

Дмитрий Медведев с этим утверждением согласился.

«Правда. Класс. Если еще цена приемлемая, то вообще хорошо», — отметил премьер-министр.

В ходе разговора с Дмитрием Медведевым губернатор Александр Никитин рассказал о последних разработках ученых наукограда, которые создают продукты питания для космонавтов и олимпийцев.

«Мы хотим, чтобы эти продукты ела вся страна», — сказал губернатор.

«Обязательно будем», — ответил премьер-министр, высоко оценив вклад Тамбовщины в индустрию здорового питания.

Также Александр Никитин рассказал главе правительства об экспортном потенциале региона и пригласил Дмитрия Медведева посетить Мичуринск, который сегодня является важнейшей экспериментальной площадкой современного российского садоводства. Дмитрий Медведев принял приглашение тамбовского губернатора, отметив, что развитие интенсивного садоводства является одним из приоритетных направлений российского АПК.

Главное аграрное событие года для представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности проходит в Москве на территории ВДНХ. Тамбовская область презентует не только товары сельхозпроизводства, инвестиционные проекты, но и экспортные возможности региона.