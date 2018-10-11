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Директор-распорядитель МВФ: Глобальная экономика недостаточно сильна

Экономика

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предупредила, что рост мировой экономики составит 3,7% в 2018 — 2019 годах

Джакарта, 11 октября 2018, 11:09 — REGNUM  Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что глобальная экономика по-прежнему недостаточно сильна, учитывая, что рост мировой экономики составит 3,7% в 2018 — 2019 годах, сообщает Antaranews.

«Экономический рост распределяется неравномерно», — добавила Кристин Лагард на пресс-конференции ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка на индонезийском острове Бали, 11 октября.

Кристин Лагард подчеркнула, что рост торговых барьеров может нарушить динамику глобального экономического роста.

По ее словам, необходимо следить за высоким уровнем частного и государственного долга, поскольку даже малейшие колебания могут изменить экономические перспективы и стабильность рынка в развивающихся странах.

«Равномерно распределенный и устойчивый глобальный экономический рост требует снижения торговой напряженности в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметила директор-распорядитель МВФ.

Напомним, Кристин Лагард занимала пост министра экономики, финансов и промышленности Франции с 2008 по 2011 год.

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