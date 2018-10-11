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В самом дорогом городе мира туристы тратят $537 в сутки

Экономика

В Стамбуле, одном из самых посещаемых городов, путешественники тратят в среднем по $108

Москва, 11 октября 2018, 10:46 — REGNUM  Дубай (ОАЭ) является самым дорогим для путешественников городом мира. В сутки туристы оставляют там около $537, говорится в рейтинге Global Destination Cities Index от Mastercard.

Рейтинг составлен на основе данных о платежах, сделанных иностранцами в 162 городах мира. Второе место занял Париж, средние траты в котором составляют $301, третье Сингапур ($286).

В Сеуле суточные траты составляют $181, в Бангкоке — $173, в Токио, Лондоне и Нью-Йорке — $154, $153 и $147 соответственно. В Стамбуле, одном из самых посещаемых городов мира, туристы тратят в среднем по $108.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года российские туристы преимущественно отдыхали в Турции. Ей по популярности уступают курорты юга России, далее идут Греция, Тунис, Кипр и Испания.

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Туризм
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