«Вредная инициатива»: «Бюджеты развития» регионов убьют социальную сферу

Москва, , 10:21 — REGNUM В «Справедливой России» раскритиковали предложение регионам комитета Госдумы по федеративному устройству создавать свои резервные фонды для «развития территорий».

«Прямым следствием такого решения станет сокращение сети больниц и школ. Дело в том, что, в отличие от федерального бюджета, именно регионы несут основную нагрузку на образование (кроме высшего) и здравоохранение, а также финансируют социальные выплаты малообеспеченным гражданам. Ввиду перекосов с распределением доходной части бюджета эту нагрузку регионы несут с большим трудом, вводя режим жесткой экономии и кредитуясь в Минфине. Отвлечение части денег на местные «резервные фонды» обогатит, конечно, местных подрядчиков, но уронит и так дышащую на ладан местную социальную сферу. Собственно, на российском уровне мы именно это и наблюдаем, а теперь предлагается подобную модель опустить вниз», — написал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в соцсети.

Кроме того, парламентарий назвал предложения депутатов комитета вредными.

«Дальше идет набор бессодержательных и вредных инициатив по пополнению региональной казны. Взять, к примеру, зачисление НДФЛ по месту жительства человека. Все бы хорошо, вот только 40% российских работников трудится неофициально, причем подобное правило распространено среди рабочих-вахтовиков», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложил создать в регионах «бюджеты развития» — по типу резервных или дорожных фондов. Инициатива содержится в отзыве комитета на проект федерального бюджета следующих трех лет.