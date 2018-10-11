Построить дом на «дальневосточном гектаре» планируют только 42% заявителей

Москва, , 10:20 — REGNUM Меньше половины желающих получить землю по программе «дальневосточный гектар» собираются построить на ней дом. По данным федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», доля таких заявителей составляет 42%, сообщает 11 октября пресс-служба Минвостокразвития России.

Вместе с тем предложенные механизмы усиливают тенденцию к росту строительства индивидуального жилья на Дальнем Востоке. Руководитель Методологического центра Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Мария Полякова, выступая на форуме «Малоэтажное строительство России» сообщила, что в 2018 году строительство планируют начать более 2000 получателей «дальневосточных гектаров».

«Из них уже в 2019 половина построят и зарегистрируют дом, а число тех, кто строит дом, в 2019 г. увеличится почти до 3000», — отмечают в ведомстве.

Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» в рамках Восточного экономического форума сообщил, что «дальневосточный гектар» с начала реализации программы получили уже 122 тысячи человек.

Читайте также: Глава Общественной палаты РФ: «Где успехи в развитии ДФО? Мы их не видим»