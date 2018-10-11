В Дагестане будут выращивать молочных буренок по московской технологии

Махачкала, , 10:20 — REGNUM В Дагестане появится комплекс по откорму крупного рогатого скота молочного направления. Владельцем проекта является предприниматель из Московской области Игорь Исаев, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

О своём желании развивать в Дагестане молочное скотоводство президент подмосковного агрохолдинга «ОСП агро» и депутат Московской областной думы Игорь Исаев сообщил в рамках ХХ Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве.

Бизнесмен отметил, что для реализации проекта будет необходим участок земли площадью 1000−1500 га, на котором будет выращиваться по специальной технологии корм для привезенных из Московской области коров. На начальном этапе в проект будет инвестировано около 500 млн рублей. В дальнейшем, по словам Исаева, инвестиции вырастут, так как в планах также строительство перерабатывающего комплекса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане планируется построить комплекс по убою крупного и мелкого рогатого скота стоимостью 200−250 млн рублей. Владельцем проекта также является бизнесмен из Московской области Мухтар Даудов.

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