В Казахстане выделят $374 тыс. на мониторинг загрязнения Каспия

Астана, , 10:21 — REGNUM Из бюджета Атырауской области Казахстана выделят 138 млн тенге ($374 тыс.) на создание информационно-аналитической системы по мониторингу загрязнения Каспийского моря, сообщает 11 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на акима (главу) региона Нурлана Ногаева.

По его словам, информационная система позволит вести мониторинг загрязнения нефтью казахстанской акватории Каспийского моря, а также выявить проблемы водопользования и экологического состояния трансграничных поверхностных водных объектов области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября сотрудники аральского филиала ТОО «КазНИИ рыбного хозяйства» выпустили в акваторию Аральского моря и озера Камбыш 15 млн мальков карпа, белого амура и толстолобика.

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