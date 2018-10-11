Украину разнесёт мина, заложенная Яценюком в 2015 году: обзор экономики

Андрей Стеценко, , 12:00 — REGNUM

Приватизация

И.о. главы украинского Фонда госимущества Виталий Трубаров в IV квартале, наконец-то, официально признал очевидное: никакой «большой приватизации» на Украине в 2018 году не будет. Она переносится на 2019 год (как переносилась уже неоднократно, ещё с 2014 года), а скорее всего, и еще дальше, потому что в следующем году в стране должны пройти президентские и парламентские выборы, и мало кто захочет тратиться на активы в атмосфере неопределенности.

Отметим, что в проект бюджета-2019 правительство заложило 17 млрд грн, тогда как в бюджет-2018 — 21,3 млрд грн доходов от приватизации. Что в очередной раз доказывает, что эти цифры берутся украинскими чиновниками с потолка. Ведь если практически все объекты, которые планировали продать в этом году, будут продавать в 2019-м, то почему доход меньше, ведь будут и какие-то новые объекты, приватизацию которых и планировали на 2019 год?

«Поскольку 2019 год — это год президентских и парламентских выборов, то существует большая вероятность того, что в следующем году большая приватизация не состоится вообще. Таким образом, в следующем году правительству придется искать 18 миллиардов гривен, которые не поступят в бюджет», — логично возражает этим планам в комментарии для «Голос.ua» глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Кроме того, он также не может понять, почему вдруг при переносе приватизации ожидаемая сумма поступлений снижается на 4−5 млрд грн.

«Скорее всего, исходя из самой логики переноса и уменьшения объемов суммы, которая ожидается от приватизации в 2019 году, можно предположить, что если приватизация и состоится, то в форме передела наиболее привлекательных государственных предприятий между украинскими финансово-промышленными группами. Но все же весьма высока вероятность того, что в следующем году большая приватизация не состоится вообще», — подводит итог экономист.

Вкратце напомним причины этого провала. Вначале Верховная рада слишком долго принимала новый закон о приватизации: депутаты не успели проголосовать за него в конце 2017 года, и голосование состоялось только 18 января. Затем закон больше месяца ждал подписания президентом (состоялось только 2 марта). Перечень объектов большой приватизации был готов только 10 мая, но к продаже не могли приступить, поскольку правительство должно было разработать к новому закону подзаконные акты к началу мая. Но чиновники сорвали все сроки, и утверждение подзаконных актов происходило в авральном порядке в конце июня.

В этом году и.о. главы ФГИ рассчитывает продать только генерирующую компанию «Центрэнерго» (подробнее о продаже этой компании см. обзор энергетики). И похоже, что искать покупателей придётся исключительно за рубежом: генеральный директор энергохолдинга «ДТЭК-Энерго» Максим Тимченко заявил, что не будет принимать участия в конкурсе. При этом Тимченко отказался также дать характеристику стартовой стоимости «Центрэнерго», которую ранее сделала Ernst & Young (6 млрд грн).

Зато такую оценку за него сделала Генпрокуратура Украины. Как оказалось, Ernst & Young сама не стала проводить оценку госпакета предприятия, а поручила это привлечённому со стороны оценщику — некой компании ООО «Увекон», руководителем которой значится Владимир Шалаев. В начале октября стало известно, что ГПУ предъявила ему подозрение по статье 358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов»). Как сообщают источники в прокуратуре, обвинение касается именно оценки госпакета «Центрэнерго».

К слову, это ещё одна проблема приватизации на Украине, на которую эксперты указывали уже давно. Из-за угрозы уголовного преследования оценщики всегда перестраховывались и завышали оценку госактивов. А ФГИ потом не мог их продать по оценочной цене. Ведь даже в том случае, если оценка оказывалась справедливой, она не учитывала специфических рисков ведения бизнеса на Украине (которые как раз и отпугивают инвесторов).

А вот малые объекты государство постепенно распродаёт. Согласно информации министерства экономического развития, к настоящему моменту реализовано уже 150 объектов стоимостью 185 млн грн. Впрочем, и по малой приватизации ФГИ выполнить план не удастся — рассчитывали-то на 1,5−1,7 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития определил ряд стратегических приоритетов в экономике Украины на ближайшие пять лет. Одним из них стала приватизация.

«ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура», — говорится в сообщении банка.

В свою очередь, Всемирный банк упомянул именно приватизацию среди трех факторов, сочетание которых позволит Украине запустить рост экономики.

Валюта

По состоянию на 10 октября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,08 грн (-0,19 грн с 3 октября). Евро подешевел до 32,11 грн (-0,52 грн). К рублю гривна также укрепилась — до 0,422 грн (+0,011 грн).

Курс «межбанка» 9 октября остановился на уровне 28,03−28,05 грн (-0,24 грн), Хотя утром того же дня американская валюта торговалась на 0,08−0,1 грн дороже. Таким образом, курс откатился на уровень двухнедельной давности.

А вот на чёрном рынке доллар стоит чуть дороже: 28,05−28,09 грн (-0,05 грн). Т. е. колебания чёрного рынка имеют гораздо меньшую амплитуду, а сейчас и курс чёрного рынка выше, чем на межбанке, — чего не случалось уже довольно давно.

Такое укрепление гривны в сравнении с прошлой неделей объясняется якобы банальным просчётом спекулянтов и вмешательством… Христофора Колумба.

«…В теории во вторник ожидался валютный дефицит и котировки должны были идти вверх: 8 октября в США из-за выходного (американцы отмечали День Колумба) не работали банки, и у нашего бизнеса не ходили долларовые платежи, потому 9-го числа на межбанк не поступили обязательные 50% выручки экспортеров. Продавались лишь старые запасы бизнеса и валютная позиция банков — всё то, что накопили впрок, чтобы подороже продать. И как в итоге выяснилось, накопили и выбросили на рынок куда больше, чем ему требовалось», — поясняет обозреватель финансового рынка издания «Страна.ua».

Согласно информации, размещённой на сайте минфина Украины, в IV квартале текущего года Украина должна погасить 96,6 млрд грн государственного долга. При этом лишь 17,25 млрд пойдут на уплату внешнего долга. Остальное же (79,35 млрд грн) — это облигации внутреннего займа. К сожалению, минфин не приводит статистику, какая часть этих ОВГЗ куплена нерезидентами, чтобы можно было примерно оценить, сколько из этих миллиардов гривен окажется в результате на валютном рынке.

По состоянию на 1 октября международные резервы Украины составляли 16,64 млрд долл. Таким образом, за сентябрь они сократились ещё на 592 млн долл. Как уточнили в Нацбанке Украины, это связано опять-таки с выплатами по обслуживанию госдолга. 562 млн долл. выплатили иностранным кредиторам, 102 млн долл. — по внутренним займам (всего 711 млн). 48,6 млн долл. Украина получила от размещения новых ОВГЗ. 53 млн долл. — чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке.

«…По состоянию на 1 октября объём международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — успокаивает пресс-служба Нацбанка.

Однако по итогам девяти месяцев население всё равно купило валюты больше, чем продало. Эквивалент задержавшихся на руках граждан средств — 1,5 млрд долл.

Не только НБУ в сентябре скупил валюты больше, чем выбросил на рынок во время интервенций. Чистая продажа валюты населением подскочила до 215 млн долл. (продали 999 млн долл., купили 748 млн долл.). Тогда как в августе ситуация была обратной: украинцы купили на 81 млн долл. больше, чем продали банкам.

«У людей просто нет денег, чтобы делать покупки на пике своих панических настроений. Потому мы не видели очередей в кассах банков — повышенного спроса не было», — так объясняет отсутствие ажиотажа председатель правления RwS bank Владислав Кравец для UBR.ua.

МВФ

Всемирный банк прогнозирует замедление роста ВВП на Украине практически вдвое, если правительству не удастся заключить соглашение с МВФ о возобновлении кредитования.

«…Отсутствие прогресса в реализации реформ и невыполнения условий программы сотрудничества с МВФ приведут к потере доверия инвесторов, обострению макроэкономической уязвимости и сокращению внутреннего спроса из-за финансовых трудностей», — поясняет директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Какхонен.

Поэтому ВБ специально оговаривает, что прогноз роста экономики в 2019 году (3,5%) и в 2020—2021 гг. (4%) — это прогноз на случай продления сотрудничества с МВФ. Без него Украине можно рассчитывать только на 2%-ный рост.

МВФ неожиданно дал очень оптимистичный прогноз курса гривны к доллару на 2019 год — 28,65 грн/долл. И даже в 2019 году, по мнению экспертов Фонда, доллар не пересечёт отметку в 30 грн и средний курс остановится на 29,93 грн/долл. Напомним, правительство заложило на будущий год прогноз 29,4 грн/долл., а в 2020-м ждут уже 30−31 грн.

Под экономикой Украины сегодня взрывается мина, заложенная ещё в 2015 году правительством Яценюка и МВФ, утверждает в интервью изданию «Голос.ua» исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

«Я предполагаю, что ошибка была допущена еще в самом начале, когда в марте 2015 года премьером Яценюком был подписан документ о сотрудничестве с МВФ. Тогда документ подписывался в абсолютной уверенности в том, что цена на газ будет стабильной и не будет не то чтобы увеличиваться, а наоборот — иметь тенденцию к уменьшению. Поэтому они считали, что, беря на себя это обязательство [импортный паритет по ценам на энергоносители — Ред.], им удастся не просто не повышать активно цены на газ, а возможно даже их вообще не повышать в том случае, если цена будет продолжать падать», — утверждает эксперт.

При этом шансы получения новых траншей от МВФ эксперт оценивает неоднозначно. Так, он пока не верит в перспективу подписания нового соглашения о сотрудничестве с Фондом (программа Stand by: 4−5 млрд долл. на 12−15 месяцев). Но при этом он уверен, что по действующей программе Украина сможет что-то выцыганить. Хотя и в этом случае его уверенность строится на аргументации от противного:

«…Я считаю, что мы получим финансирование в этом году, потому что иначе я не представляю, как мы сможем дотянуть до парламентских выборов».

Между тем украинские СМИ сообщают, что правительство Гройсмана намерено до конца октября подписать соглашение с МВФ о новой программе кредитования Stand-by. Об этом со ссылкой на свои источники пишут «Украинские новости». Как утверждает источник, в Киеве было принято политическое решение во что бы то ни стало завершить дискуссию с МВФ как можно быстрее с тем, чтоб выйти на подписание новой программы до конца октября.

При этом, сообщает издание, самый больной для граждан вопрос — повышения цены на газ для населения — уже согласован. После повышения на 23% в текущем году следующее повышение до уровня 80% импортного паритета нужно ввести уже с 1 мая 2019 года, а на 1 января 2020 года цена должна сравняться с импортной.

Топливо

По состоянию на вечер 9 октября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 33,11 грн (+0,56 грн со 2 октября, +4,71 грн с начала года), за литр А-92 — 32,12 грн (+0,57 грн со 2 октября, +5,19 грн с начала года), за дизтопливо — 30,36 грн/л (+0,86 грн с 2 октября, +5,95 грн с начала года). Стоимость литра автогаза также выросла — до 15,61 грн/л (+0,49 грн). Таким образом, к настоящему моменту цены растут уже полмесяца и останавливаться пока не собираются.

Ещё одной причиной для роста цен на топливо стало решение правительства Белоруссии об увеличении экспортных пошлин на нефтепродукты с 1 октября. Пошлина на прямогонный бензин выросла с 71,5 до 75,6 долл. за тонну, на товарные бензины и дизтопливо — с 39 до 41,2 долл.

Впрочем, как сообщают в «Консалтинговой группе «А-95», от этого фактора повышения розничных цен Украину спасает… Россия. По итогам января — сентября доля белорусского дизтоплива в балансе рынка сократилась с 43 до 35%. Соответственно, доля российского топлива выросла с 28% до 37%.

Нефтегазовая ассоциация Украины призывает правительство снизить акцизы на топливо во избежание негативного влияние на рынок:

«…Повышение стоимости топлива можно приостановить путем балансировки (снижения) акцизных ставок, что позволит снизить стоимость топлива на стеле и не потерять в отчислениях в государственный бюджет. Такой опыт в Украине уже есть», — говорится в заявлении ассоциации.

«Не потерять» в данном случае означает намёк на то, что в скором времени Украину может захлестнуть вал контрафактного топлива, и украинцы будут его покупать. Из-за чего поступления в бюджет всё равно упадут. Следовательно правительству проще снизить акциз самостоятельно.

Сами автомобилисты намерены побороть высокие цены на АЗС масштабными протестами. Ассоциация автовладельцев «АвтоЕвроСила» назначила на 11 октября акцию протеста. Причём организаторы снова-таки выступают за государственное регулирование цен на топливном рынке.

Разное

Выше мы приводили данные о средствах, которые государство направит на погашение государственного долга в октябре — декабре текущего года. Общая же сумма, которую возвращает в этом году государство кредиторам, — без малого 357 млрд грн, т. е. 13,22 млрд долл. (согласно данным НБУ, средний курс с начала года — 26,99 грн/долл).

На прошлой неделе в обзоре «евроинтеграции» мы приводили оценку ежегодных потерь бюджета Украины от оптимизации налогов одними только экспортёрами железорудного сырья — 750 млн евро ежегодно. Такую информацию опубликовал Der Spiegel со ссылкой на расследование специальной комиссии Европарламента. Журналисты издания «Экономическая правда» отыскали источник этих данных. Оказалось, авторы исследования — фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте. Непосредственный руководитель группы исследователей — сотрудник одной из финансовых структур ЕС Александр Антонюк. Журналистам удалось взять у него интервью, в котором он, в частности, рассказал о реакции европарламентариев на результаты исследования:

«Депутаты из правой группы EPP не сильно любят критиковать олигархов и супербогатых. Однако даже их задело то, что ЕС приходится оказывать столько финансовой поддержки Украине для закрытия дыр в бюджете. В выводах мы говорим, что эти 540 млн долл. [сумма выведенной прибыли при экспорте железной руды с Украины по всем географическим направлениям — Ред] сравнимы с годовой финансовой помощью Евросоюза для закрытия бюджетных дыр. Эти дыры создают олигархи, а их должен закрывать ЕС из бюджета. Депутатов это возмутило. Реакция зависит от политических предпочтений, но даже правые и правоцентристы жестко реагировали. Говорили, что нужно в Украине убирать влияние олигархов. Нужно выйти из системы, где столько богатства и политической власти сконцентрировано в нескольких частных руках».

Госстат Украины опубликовал статистику аграрного экспорта Украины за январь — сентябрь 2017 года. Топ-10 экспортной линейки продовольственных товаров Украины выглядел следующим образом: подсолнечное масло (2,9 млрд долл.), кукуруза (2,3 млрд долл.), пшеница (2 млрд долл.), рапс (700 млн долл.), соевые бобы (600 млн долл.), ячмень (460 млн долл.), мясо птицы (380 млн долл.), сахар (150 млн долл.), шоколад (119 млн долл.), соевое масло (117 млн долл.). Всего же аграрии за девять месяцев получили 11,4 млрд долл. выручки.

«По сравнению с предыдущим годом больше всего вырос объем продаж мяса птицы — на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Среди товаров, которые выросли, также следует отметить соевое масло (на 18%), семена рапса (на 15%) и пшеницу (на 6%)», — прокомментировали эти данные в аналитическом департаменте Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), отметив, что на топ-10 приходится 85% выручки аграриев.

Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета Украины с начала 2018 года растет и по итогам трех кварталов 2018 года составляет 93,6 млрд гривен. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

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