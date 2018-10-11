Котировки нефти за сутки потеряли почти 5%

Москва, , 10:03 — REGNUM Сегодня, 11 октября, утром в цены на нефть были почти на 2% торгов 10 октября. Котировки фьючерса Brent, которые еще 9 октября были в двух шагах от $90 и торговались в районе $85, за сутки потеряли почти 5% и торговались в диапазоне от $81 до $82 за баррель. Основной причиной снижения стала общая распродажа на глобальных рынках. Она коснулась сначала облигаций, потом акций, заявил корреспонденту главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Быстрый рост доходности казначейских облигаций США выше 3%, например доходность по базовым десятилетним бондам дошла до максимального уровня за семь лет 3, 26%, увеличивал риски для инвесторов и им приходилось закрывать позиции на рынках акций в Европе, США и на emerging markets. Снижение началось еще на прошлой неделе. Но сейчас оно превратилось в обвал. В США 10 октября индексы акций потеряли от 2,5 до 4%, продажи перешли в Азию, где потери оказались еще большими 4−6%. Европейские индексы будут открываться снижением как минимум на 2%», — считает эксперт.

Всё это неизбежно оказывало негативное влияние на нефтяные цены. В дополнение к этому 10 октября после закрытия торгов вышла статистика от Американского института нефти по запасам в США. Цифры оказались неожиданными — запасы нефти выросли 9.7 млн баррелей, а запасы бензина на 3.4 млн баррелей. После этих данных падение нефтяных фьючерсов ускорилось.

«Тут стоит вспомнить и заявления руководства Международного энергетического агентства, которое во вторник заявило, что ОПЕК должен увеличить добычу нефти, так как после введения нефтяных санкций Ирану на рынке возникнет дефицит, что приведет, как выразились в МЭА, к переходу красной черты, то есть к неконтролируемому росту цен на нефть. Однако пока, общая распродажа активов на мировых рынках затронула и нефть, которая всегда в таких случаях ведет себя как финансовый актив», — пояснил Богданов.

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