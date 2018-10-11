В Курганской области до сих пор не решили проблему энерготарифов

Курган, , 10:03 — REGNUM В Зауралье прибыл представитель ПАО «Фортум» для знакомства с территориями опережающего социально-экономического развития. По итогам визита регион подготовит предложения о сотрудничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства

Возможные пути взаимодействия Курганской области и ПАО «Фортум», специализирующегося на производстве и сбыте электрической и тепловой энергии, врио губернатора Вадим Шумков обсудил с директором по региональному развитию компании Евгением Шидяевым 10 октября. Однако никаких конкретных результатов разговора пока нет. Для начала Вадим Шидяев намерен посетить зауральские ТОСЭР в Далматово и рабочем посёлке Варгаши. По итогам поездки департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области подготовит для гостя предложения по сотрудничеству и дальнейшему взаимодействию. Подробности о планах взаимодействия с «Фортум» в пресс-службе и в ведомстве сообщать отказались.

Напомним, что проблема с ценами на энергию в регионе стоит достаточно остро. Попытки решить её предпринимал предыдущий глава области Алексей Кокорин, но ему удалось добиться только смягчения тарифов для населения на 19% с июля 2017 года. Цены на электричество для юридических лиц остаются высокими, что снижает инвестиционную привлекательность Курганской области.

Отметим, что 2 октября 2018 года состоялась встреча полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова с представителем АО «Корпорация СТС» (поставщик электроэнергии предприятиям), о чём сообщало ранее ИА REGNUM . В Тюменской и Челябинской области АО «Корпорация СТС» и ПАО «Фортум» работают в сотрудничестве в сфере теплоснабжения регионов.

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