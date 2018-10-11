В Ростовской области построят молочную мегаферму стоимостью 2 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM Агрохолдинг «Степь», входящий в группу АФК «Система» Владимира Евтушенкова, построит в Ростовской области молочно-товарную ферму. Соответствующее соглашение подписано на полях юбилейной агропромышленной выставке «Золотая осень». ОБ этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Уточняется, что до конца года инвестор приступит к созданию фермы со стадом в 7 тыс. голов на территории Сальского района. В компании отмечают, что почти половину поголовья составит стадо фуражных коров для производства сырого молока, соответствующего евронормам.

«Радует, что к подписанию соглашения компания подошла с хорошей степенью проработки проекта, и уже на следующей неделе мы планируем заложить символический первый камень в основание новой фермы», — заявил ростовский губернатор Василий Голубев.

Объем инвестиций составит почти 2 млрд рублей. Кредит на такую сумму агрохолдингу предоставит «Альфа-банк» сроком на 10 лет.

Ввод в эксплуатацию будет проведён в два этапа — в 2020 и 2021 годах. Выход на проектную мощность ожидается в 2022 году. Строительство молочно-товарной фермы поможет трудоустроить более 150 человек. Планируется, что валовой надой молока за год составит 33 тыс. тонн.

«Стратегия развития агрохолдинга в сегменте молочного животноводства направлена на создание одного из крупнейших производителей молока в России, способного обеспечить стабильные поставки молока высоко качества, сертифицированного по евростандартам», — отмечает генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

ИА REGNUM напоминает, что с 10 по 13 октября на открытых площадках ВДНХ проходит юбилейная ХХ выставка «Золотая осень», в которой принимают участие свыше 60 регионов России и 15 зарубежных стран. В 2018 этом году девиз экспозиции — «Возможности вне границ».