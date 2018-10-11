Курс доллара резко вырос, почти на один рубль

Москва, , 09:55 — REGNUM Обвал фондовых рынков США и нефтяных котировок 10 октября привел к резкому развороту в динамике российского рубля. Курс доллара США на Московской бирже резко вырос, почти на один рубль, от значений в районе 66 рублей до отметки 67 рублей за единицу американской валюты. Курс евро синхронно взлетел от 75,70 рубля до 77 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

На фоне роста евро против доллара США на международном рынке курс евро к рублю будет расти ускоренными темпами в сравнении с укреплением доллара против рубля.

«Снижение стоимости национальной валюты может продолжиться и сегодня, 11 октября. Расчетные уровни для доллара — 67,14 с возможным продолжением к уровню 67,80 рубля. Евро может продемонстрировать рост к 77,25 и далее в направлении 78 рублей», — считает эксперт.

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