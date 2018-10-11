Аэропорт «Кольцово» обслужил 4,7 млн пассажиров за три квартала 2018 года

Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM Объем пассажироперевозок аэропорта «Кольцово» составил более 4,7 млн человек за первые девять месяцев 2018 года, что на 14,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба компании.

«Число самолетовылетов за этот период выросло на 9,9% и составило 20 493», — говорится в сообщении.

Наиболее востребованными у пассажиров оказались направления на внутренних линиях — пассажиропоток на них увеличился на 15,9% и превысил 3 млн человек (64,7% от общего). В «десятку» по внутренним направлениям вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Симферополь, Анапа, Краснодар, Благовещенск, Ростов и Самара.

Уверенный рост аэропорт сохранил и на международных линиях, там пассажиропоток увеличился на 11,4% по сравнению прошлым годом. Рейсами за границу за три квартала воспользовались 1,7 млн человек. Главными зарубежными направлениями стали Анталья, Дубай, Ларнака, Прага, Даламан, Душанбе, Пхукет, Ош, Пекин и Нячанг.

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