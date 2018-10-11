Аэропорт Толмачёво обслужил почти 330 тысяч пассажиров за лето

Новосибирск, , 09:30 — REGNUM Объем пассажирских перевозок аэропорта Толмачёво достиг уровня в 329,5 тысячи человек за три летних месяца 2018 года. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба компании.

«С июня по август аэропорт обслужил 329,5 тыс. пассажиров на рейсах из Новосибирска в российские и зарубежные курортные города», — говорится в сообщении.

Наиболее динамично в этом году увеличивался пассажиропоток на южных российских направлениях: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону. На направлении Новосибирск — Симферополь с июня по август обслужено более 63 тысячи пассажиров. В общем объеме перевозки в курортные города составили 168,6 тысячи пассажиров (51%).

«Сохранение положительной динамики пассажиропотока свидетельствует о высокой эффективности концепции развития стыковочного хаба, в том числе, за счёт комбинирования действующих программ субсидирования авиаперевозок», — пояснил гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич.

Отмечается, что с 28 октября пассажирам аэропорта будет предложено обновлённое зимнее расписание полётов.

Читайте также: В аэропорту Толмачево назвали самые динамичные направления по России