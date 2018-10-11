Аэропорт в Тобольске: стартовал проектный этап

Тобольск, Тюменская область, , 09:31 — REGNUM В Тобольске Тюменской области стартовал проектный этап строительство аэропорта. Генеральный проектировщик ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» разместил на сайте госзакупок тендеры на ряд проектных работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В начале 2018 года гигант нефтехимического производства СИБУР, строящий в Тобольске «ЗапСибНефтехим», по согласованию с правительством Тюменской области создали проектный офис, первоочередными задачами которого в ближайшее время является определение локации аэропорта, его конфигурации, объем необходимых инвестиций и схемы эксплуатации.

В настоящее время готовится проектная документация будущего аэропорта. Длина взлётно-посадочной полосы будущего аэропорта составит 2,7 километра. По предварительным данным, на строительство аэропорта в Тобольске необходимо 12 млрд рублей. Заказчиком строительства является «ЗапСибНефтехим».

Напомним, строительство современного аэропорта в Тобольске является одним из поручений президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года.

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