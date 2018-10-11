Минсоцполитики Украины: тарифы на газ вырастут на 25% в 2019 году

Киев, , 09:30 — REGNUM В 2019 году тарифы на газ на Украине вырастут на 25%, заявил министр социальной политики страны Андрей Рева, сообщает 11 октября «112 Украина».

Повышение тарифов на газ для населения — одно из условий Международного валютного фонда (МВФ), которое должен выполнить Киев, чтобы получить очередной транш. Второе условие — создание антикоррупционного суда.

По словам директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, повышение цен на газ нужно власти, чтобы «хорошо заработать». Эксперт считает, что повышение газовых тарифов будет выгодно украинским бизнесменам, приближенным к власти.

Также эксперт подчеркнул, что ранее МВФ выделял кредиты Украине, однако в 2015 году в стране все равно наступил дефолт.