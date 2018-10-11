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Нацбанк Казахстана одобрил рефинансирование ипотечных займов на $77 млн

Экономика

Программа рефинансирования займов заканчивается 30 декабря 2018 года

Астана, 11 октября 2018, 09:21 — REGNUM  По состоянию на 1 октября Национальный банк Казахстана одобрил рефинансирование 3460 валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, на сумму 28,4 млрд тенге ($76,9 млн). Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Программа рефинансирования займов заканчивается 30 декабря 2018 года. В рамках программы Нацбанк выделил 130 млрд тенге ($351,8 млн) на рефинансирование займов, полученных с 2004 по 2009 год.

По состоянию на 1 октября рефинансировано 22 938 займов на сумму 132,6 млрд тенге ($358,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Национальный банк Казахстана принял изменения в программу рефинансирования ипотечных займов. В программу включены ипотечные займы населения, полученные до 1 января 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане изменили программу помощи ипотечным заемщикам

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Экономика Казахстана
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