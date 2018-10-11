На казахстанско-узбекской границе очередь из фур достигла 6 км

Астана, , 08:56 — REGNUM На таможенном посту Конысбаев казахстанско-узбекской границы очередь из грузовых автомобилей достигла 6 км, передает 11 октября телеканал КТК.

Водители жалуются телеканалу на поборы со стороны инспекторов:

«Я везу 8 тонн, а мне говорят: «Если деньги не дашь, я тебе перегруз 2 тонны припишу, а это штрафы». Это в Казахстане, в Узбекистане такого нет».

По словам водителей, для проезда через пропускной пункт необходимо прождать несколько суток. Однако за $300−400 можно проехать без очереди.

В департаменте государственных доходов Туркестанской области Казахстана сообщили, что информация о поборах не поступала. По официальной информации, пограничные посты работают в усиленном режиме и пропускают по 150 фур в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа таможенные службы Узбекистана и Казахстана договорились о перераспределении транзитного потока на границе в трех пунктах пропуска.

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