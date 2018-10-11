В Дагестане появится убойный комплекс стоимостью 200-250 млн рублей

Махачкала, , 08:48 — REGNUM Комплекс по убою крупного и мелкого рогатого скота стоимостью 200−250 млн рублей появится в Дагестане. Владельцем проекта является бизнесмен из Московской области Мухтар Даудов, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

О своём намерении предприниматель сообщил в рамках ХХ Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая в эти дни проходит в Москве. Даудов отметил, что дагестанская сторона готова предоставить все необходимые условия, в частности, подготовить площадку и снять все бюрократические барьеры, от которых сегодня зачастую страдает бизнес.

Отметим, Мухтар Даудов является выходцем из Акушинского района Дагестана. Уже около 20 лет он владеет компанией, которая занимается забоем скота в Московской области.

Глава Дагестана Владимир Васильев и председатель правительства региона Артем Здунов неоднократно призывали инвесторов вкладываться в экономику Дагестана, обещая создать все необходимые для них условия.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Кизлярском районе Дагестана в пробном режиме запущен первый в республике завод по переработке риса. Производственная мощность предприятия составляет 150 тонн в сутки. На заводе предусмотрена фасовка крупы в мешки объемом до 25 кг и упаковка в 800-граммовые пакеты. Кроме того, на производстве оборудована лаборатория для проверки качества риса.

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