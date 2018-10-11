Урвать лишнюю копейку: что стоит за инициативой индивидуального учёта тепла

Москва, , 08:38 — REGNUM Предложение Минстроя РФ об индивидуальном учёте тепла в квартирах алтайский общественник, основатель Школы Реальной политики Константин Емешин относит к «фрагментарным» решениям в вопросах управления ЖКХ.

«К сожалению в вопросах управления отраслями, в том числе и ЖКХ, зачастую лоббируются фрагментарные решения. Так в вопросах коммунальных ресурсов мир уже вышел на принцип «две трубы», когда в дом входит труба газа и труба холодной воды. Каждая квартира оборудована двумя счетчиками и платит по счетчикам за воду и газ. А отопление и подогрев воды это уже решает сам потребитель внутри квартиры.

Но российские ресурсовики, обладая мощным потенциалом лоббирования, пробивают отдельные фрагменты «в свою пользу» и обеспечивают доходами сопряженные виды бизнеса. Так и в этом случае. Теплосчетчики в существующих квартирах — это не реальный проект, так как надо капитально реконструировать теплосети существующих домов.

Можно лишь обозначать внедрение этих технологий на уровне вновь строящихся домов, но здесь надо считать, насколько возрастет цена квадратного метра в новостройке. Но самое сложное, что бессмысленно цеплять такие дома к устаревшими бойлерам. А кроме этого, даже установив учет в каждой квартире, немедленно возникнет проблема «потерь» или «не баланса», а еще потери в устаревших теплосетях, которые греют атмосферу.

Поэтому я не сторонник подобных фрагментарных «спецопераций», а целесообразно планомерно осознанно решать проблемы за счет инвестирования в новые экономические обоснованные технологии. Конечно на это потребуется 10−15 лет. А данные фрагментарные предложения это лишь стремление «урвать лишнюю копейку», но сегодня», — отметил Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею индивидуального учёта тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго одобряют инициативу Минстроя России, предложившего ввести в квартирах индивидуальный учет тепла. По мнению авторов законопроекта, поставив счетчики, собственники смогут экономить на отоплении и самостоятельно устанавливать температуру в квартирах.

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