Forbes: экономика России приобрела «иммунитет» к санкциям

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Российские власти с 2014 года в экономической сфере действуют, исходя из самых пессимистических сценариев развития ситуации. Об этом пишет Forbes.

К такому «мировоззрению» руководства страны привели «непредсказуемые» санкции Соединенных Штатов и Евросоюза, отмечает издание. В статье подчеркивается, что экономические прогнозы российских властей настолько негативны, что худший вариант развития ситуации может быть лишь военным конфликтом.

Также издание отметило, что российская экономика в настоящее время приобрела устойчивость и практически не реагирует на новые санкционные меры.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что рисковый сценарий прогноза Банка России предусматривает снижение цены на нефть в 2019 году до $35 за баррель и сохранение её на низком уровне в дальнейшем.

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