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Иностранный капитал может получить доступ к крупным месторождениям РФ — СМИ

Экономика

Документ предполагает такие изменения федерального закона «О недрах», которые откроют доступ компаниям с иностранным капиталом к месторождениям федерального значения

Иностранный капитал может получить доступ к крупным месторождениям РФ — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российская нефть

Москва, 11 октября 2018, 08:07 — REGNUM  В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ намерены упростить доступ иностранного капитала к инвестированию в разработку крупных российских месторождений. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что разработанный проект плана действий нацелен на повышение темпа роста инвестиций и доведение их объемов до 25% российского ВВП. Документ предполагает такие изменения федерального закона «О недрах», которые откроют доступ компаниям с иностранным капиталом ко всем месторождениям федерального значения кроме тех, что находятся «на землях обороны и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно о планируемом расширении сотрудничества «Газпром нефти» и компании Shell в Ямало-Ненецком автономном округе. Shell думает о вхождении в проект «Тазовский» «Газпром нефти», речь может идти о приобретении доли участия до 49%.

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