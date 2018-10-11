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В Оренбуржье долги перед энергетиками достигли 5,4 млрд рублей

Экономика

За два месяца (июль-август) сумма долга за потребленные предприятиями и населением энергоресурсы выросла на 200 млн рублей

Оренбург, 11 октября 2018, 08:02 — REGNUM  В Оренбуржье, несмотря на предпринимаемые энергетиками и судебными приставами меры по «выбиванию» долгов, сумма задолженности за потребленные энергоресурсы неуклонно увеличивается. Так, на 1 июля долг населения и предприятий составлял 5,17 миллиардов рублей, то на 1 сентября сумма долга достигла отметки 5,4 миллиарда рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбургской области.

Таким образом, в отопительный сезон регион вошел с внушительным долгом. Более 1,7 млрд рублей составляет долг населения за тепло и горячее водоснабжение, предприятия за потребление этих же ресурсов должны 505 млн рублей. За электричество долг населения превысил 464 млн рублей, предприятий — 2,7 млрд рублей.

При этом энергетики, анализируя сложившуюся финансовую ситуацию, подчеркивают, что на абонентов, которые испытывают финансовые трудности, приходится всего пятая часть долга. Причина роста задолженности кроется в дисциплине потребителей, они игнорируют сроки выплат по счетам. Таких должников — 80%. В последнее время появилась еще одна категория злостных неплательщиков — это оренбуржцы, постоянно проживающие на дачах. В отопительный сезон эти граждане расходуют много электричества, поскольку для отопления используют электрообогреватели. При этом дачники не платят ни товариществу, ни энергетикам.

Однако из такой ситуации есть выход — переводить таких потребителей на прямые расчеты. Положительный опыт у садовых товариществ Оренбурга такой есть. При заключении договоров энергетики вправе применять крайнюю меру — ограничение энергоподачи для конкретных дачников-абонентов, которые не платят за потребленные ресурсы.

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Долги за энергоресурсы
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