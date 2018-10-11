На Украине от приватизации выручили лишь 0,7% планируемых доходов

Киев, , 08:01 — REGNUM По итогам трех кварталов план поступлений в государственный фонд Украины был выполнен не полностью, заявил председатель счетной палаты Украины Валерий Пацкан, сообщает 11 октября УНИАН.

По его словам, за январь-сентябрь 2018 года в общий фонд госбюджета страны поступило на 11,1% меньше средств, чем запланировано, или на 93,6 млрд гривен ($3,34 млрд).

Пацкан добавил, что также не был выполнен план поступлений от приватизации госимущества. Планировалось выручить 10,7 млрд гривен ($380 млн), а удалось только 77,3 млн гривен ($2,76 млн), что составляет 0,7% от плана.

Напомним, в первом полугодии 2018 года план поступлений в общий фонд госбюджет был выполнен не полностью — пришло на 74 млрд гривен ($2,64 млрд) меньше.